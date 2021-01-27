عاجل.. السيسى يوجه بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصرى

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، فضلاً عن الموقف التنفيذى لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة وفى مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط"، والمحطة المركزية للحافلات، فضلاً عن مستجدات ربط الأحياء السكنية داخل العاصمة الإدارية ببعضها البعض.
وفى هذا السياق، وجه الرئيس بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصرى من حيث الكم والنوع، على نحو يضمن جدارة تنفيذ هذا المشروع العملاق.
وتناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً الموقف التنفيذى لتوفير المعدات الهندسية اللازمة تمهيداً لإطلاق المرحلة الأولى برفع كفاءة 1500 قرية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، بالإضافة إلى الموقف التنفيذى لمدينة الجلالة، وتطوير المنطقة السياحية بالهرم، فضلاً عن شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بما فيها المراحل النهائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة بأحيائها المختلفة، والتى ستساهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وخفض نسبة التلوث.
ووجه الرئيس بمواصلة العمل على تطوير الشبكة القومية للطرق والمحاور وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تحقيق أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لضمان انسيابية الحركة واستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين.
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