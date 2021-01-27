الحكم على دنيا بطمة بالسجن سنة في قضية إبتزاز نجوم الفن وفضحهم

أعلنت محكمة مراكش، اليوم الأربعاء، قرار بالحكم على المطربة المغربية دنيا بطمة بالسجن 4 أشهر إضافية، وذلك على خلفية التهم الموجهة إليها في قضية حساب "حمزة مون بيبي" الذي تخصص في ابتزاز المشاهير والفنانين وفضحهم.

الحكم على دنيا بطمة

قضت المحكمة بتأييد حبس ابتسام بطمة شقيقة دنيا، بالسجن لمدة عام، وعام ونصف العام لمصممة الأزياء عائشة عياش، المتهمتان في القضية ذاتها، ومع الحكم الجديد تصبح مدة الحكم على دنيا بطمة سنة كاملة، بعد الحكم عليها في وقت سابق بثمانية أشهر وغرامة ألف دولار.

كان قد تم إلقاء القبض على دنيا بطمة في نهاية ديسمبر الماضي لتورطها مع شقيقتها ابتسام بامتلاكهما حساب فاضح للمشاهير باسم "حمزة مون بيبي" على Snap chat، وتم إطلاق سراحها بعدها بأيام.

قضية حساب حمزة مون بيبي

أظهرت التحريات الموسعة التي تمت من قبل الأجهزة الأمنية في المغرب، أن قضية حساب "حمزة مون بيبي" استمرت في لفترة طويلة تعمل على إبتزاز عدد كبير من نجوم الفن.

تم إنشاء الحساب في 2018 عن طريق حساب المصممة المغربية سلطانة بعد قرصنته بهدف مهاجمتها وتدميرها، لتقوم بعد ذلك باسترجاع حسابها عن طريق "هاكر" أقوى منهم حسب تعبيرها.

دنيا بطمة

كانت قد تصدرت دنيا بطمة محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الفترة القليلة الماضية، بعد خروجها من العمليات لتضع مولودتها الثانية من زوجها المنتج البحريني محمد الترك.

نشرت دنيا بطمة وزوجها، صور مختلفة للمولودة وابنتهم الكبرى غزل التي تبلغ من العمر 3 سنوات، عبر صفحاتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتبت دنيا بطمة على الصور قائلة: "الحمد لله على سلامتي.. اليوم رزقنا الله بفرحة كبيرة وأميرة، ما أحلاها، الله يحميها، واسمها ليلى روز، على اسم أمي الغالية.. الحمد لله عسلامتك حبيبة مامي كل العائلة فرحانة فيك".

ومن جانبه نشر الترك صورة لغرفة زوجته بالمستشفى وهي مزينة لاستقبال المولودة وكتب عليها: "الحمد لله، اليوم وصلت إلى الدنيا أميرتي الصغيرة.. أقول يا هلا بمَن على الدنيا حضر.. مثل نور الشمس وأنوار القم".