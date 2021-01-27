بالصور.. رئيس هيئة قناة السويس يقدم التهنئة لهيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان

استقبلت لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، الفريق أسامه ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وذلك لتقديم التهنئة لهيئة مكتب اللجنة، بعد فوزهم فى انتخابات اللجان النوعية، التى أجريت منذ عدة أيام والمشكل، كلا من: النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، ووكيلا اللجنة: النائب وحيد قرقر، والنائب محمود الضبع، وأمين السر النائب سيد عوض، بالإضافة لأعضاء اللجنة وهم: النائب رزق ضيف الله ، والنائب نادر الخبيرى، والنائب حازم عويان.

وبحضور اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، واللواء أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي، اللذين قدما التهنئة أيضا لهيئة مكتب النقل والمواصلات.

علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات

ومن جانبة أشاد رئيس لجنة النقل والموصلات، علاء عابد، بإنجازات هيئة قناة السويس وتعاملها الناجح مع جائحة فيروس كورونا، ما انعكس على الحفاظ على عائدات هيئة قناة السويس، والتى تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، بالإضافة إلى االجهود التنموية المبذولة عبر مرافق الهيئة الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها.

وأكد علاء عابد، رئيس لجنة النقل والموصلات، على أهمية التعاون بين اللجنة ووزارة النقل بجميع قطاعتها المختلفة، مؤكدًا أن العلاقة بين البرلمان والحكومة هي علاقة مشاركة وتكامل مشترك من أجل إعلاء مصلحة الوطن أولا وقبل أى شيء آخر.

علاء عابد يشيد بأهمية دور قناة السويس

وأشاد رئيس لجنة النقل، علاء عابد، بأهمية دور قناة السويس والتى تعد من أهم الموانيء فى العالم وبها مناطق إستثمارية واعدة جاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية بما يؤهل مصر لتبوء مكانة عالمية فى مجال الاستثمار فى المناطق الحرة والتجارة خلال السنوات القادمة لافتا أن اللجنة ستقوم فى القريب العاجل بزيارة لقناة السويس للوقوف على أخر المستجدات وتبادل العمل المشترك بين اللجنة وبين القائمين على إدارة قناة السويس.