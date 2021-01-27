إيهاب منصور لـ "وزيرة البيئة" ما حجم الاستثمارات المطلوبة لحل مشكلة القمامة

وجه النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عدد من التساؤلات لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وذلك عقب إلقاؤها بيان الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأربعاء.

إيهاب منصور عضو مجلس النواب

وتسائل عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، قائلاً:" ما حجم الاستثمارات المطلوبة لحل مشكلة القمامة ؟ مشيراً إلي أن رئيس جهاز المخلفات قد أفادت في وقت سابق، بأن الأمر يحتاج إلي ٣ مليار جنيه سنوياً.

وتسائل النائب عن خطة الوزارة للتفتيش على المصانع القريبة من الكتل السكنية؟ وهل تم إصدار شهادة توافق بيئى؟، لافتاً إلى ضروة وضع خطة لمحاقظة الجيزة بشأن مصانع تدوير القمامة والتي أصبحت في حالة يرثي لها.

إيهاب منصور: لا يوجد تنسيق مع الجهات المختلفة

وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أن هناك عدم وجود تنسيق مع الجهات المختلفة أثناء تنفيذ المشروعات مما يؤثر على صحة المواطنين، متسائلاً: ما دور الوزارة فى عمليات التشجير والحفاظ على المساحات الخضراء فى ظل ظاهرة الاحتباس الحرارى.

كما تحدث عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، عن مشاكل البيئة في العمرانية ، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر نفق أبو زارع وشارع الزهراء وشارع الدكتور وشارع ترعة الزمر، بالإضافة إلى إلقاء المخلفات في الترع بالبدرشين بدون رقابة ، مؤكداً علي ضرورة وضع جدول زمني واضح لحل مشاكل القمامة وطرق جمعها.

وتابع عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، إن البيئة تُصدر أزمة للصحة ولابد من حلول على أرض الواقع، مؤكداً أن صحة المواطن تحتاج تضافر جهود كافة الوزارت.