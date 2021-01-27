عاجل.. الرئيس السيسى يوجه التحية لمنتخب اليد بعد ملحمة ربع نهائى المونديال

جدة - نرمين السيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، على توجيه التحية لعناصر المنتخب الوطنى لكرة اليد بعد المباراة الملحمية التى قدموها أمام المنتخب الدنماركى فى ربع نهائى مونديال اليد.





وقال الرئيس السيسى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطنى لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالاً رائعاً على الأداء البطولى وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة. شكراً لكم". وكان المنتخب الوطنى تلقى الهزيمة أمام نظيره الدنماركى برميات الجزاء فى ربع نهائى مونديال اليد 2021 بعد مباراة ملحمية.

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