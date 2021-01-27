فيديو.. أستاذ تاريخ: ملحمة الشرطة بالإسماعيلية كانت معركة وجود

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خلف عبدالعظيم أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، إن ما يحدث حاليا من التفاف المصريين حول القيادة السياسية والحكومة ما كان ليحدث لولا تصحيح المسار فى ثورة 30 يونيو.





وأضاف خلف خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة النيل الإخبارية تحت عنوان: "عيد الشرطة المصرية.. قصة بطولة عمرها 69 عاما"، أن معركة الكرامة المصرية "ملحمة الإسماعيلية" فى 25 يناير 1952 كانت الشرارة الأولى لثورة يوليو 1952، موضحا أن طول المفاوضات التى تمت على مدار عدة سنوات لنيل مصر الاستقلال كانت وراء تصدى الشرطة للاحتلال الإنجليزى.

وأشار خلف إلى أن الضمير الجمعى والوطنى المصرى ظهر خلال العمليات الفدائية، حيث تم إعلان الكفاح المسلح ضد الإنجليز وشارك فيه جميع المصريين، وكانت الشرطة فى المواجهة حيث حاول الاحتلال إبعاد الجيش عن المشهد ومن ثم سهلت الشرطة مهام الفدائيين ضد المحتل، وتم الالتحام بين أبناء الشعب المصرى.

وأكد خلف أنه فى 25 يناير 1952 أصدر الاحتلال إنذارا بإخلاء ثكنات الشرطة إلا أن الشرطة رفضت وبدأت المعركة مع الاحتلال رغم عدم تكافؤ القوى بين الطرفين، ولم تسلم الشرطة وظلت تقاوم الاحتلال، مؤكدا أن معركة الشرطة كانت معركة وجود بالنسبة لمصر.