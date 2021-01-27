رئيس الوزراء للمنتخب الوطنى لكرة اليد: كل تحياتى وتقديرى على أدائكم الرائع والعظيم

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وجه رسالة لمنتخب مصر لكرة اليد من خلاله.

وحاء نص الرسالة كما نشرها وزير الشباب والرياضة كالتالى، "بصرف النظر عن النتيجة هتبقى ايه؟.. أرجوك بلغ الولاد كل تحياتى وتقديرى على أدائهم الرائع والعظيم".

يذكر أن منتخب مصر خسر من نظيره الدنماركي بضربات الترجيح بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية والتي شهدت تفوق منتخب الدنمارك، ليتأهل أبناء الفايكنج للمربع الذهبي، ويلعب الفراعنة على المراكز من الخامس للثامن بمونديال اليد.