قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وجه رسالة لمنتخب مصر لكرة اليد من خلاله.
وحاء نص الرسالة كما نشرها وزير الشباب والرياضة كالتالى، "بصرف النظر عن النتيجة هتبقى ايه؟.. أرجوك بلغ الولاد كل تحياتى وتقديرى على أدائهم الرائع والعظيم".
يذكر أن منتخب مصر خسر من نظيره الدنماركي بضربات الترجيح بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية والتي شهدت تفوق منتخب الدنمارك، ليتأهل أبناء الفايكنج للمربع الذهبي، ويلعب الفراعنة على المراكز من الخامس للثامن بمونديال اليد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء للمنتخب الوطنى لكرة اليد: كل تحياتى وتقديرى على أدائكم الرائع والعظيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.