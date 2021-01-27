السيسي لـ منتخب اليد: تحية فخر وتقدير على الأداء المشرف أمام الدنمارك

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك. وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالًا رائعًا على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة.. شكرًا لكم".

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