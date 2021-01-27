شرين عبد الوهاب وأصالة في حفل غنائي للمرة الأول

تستعد كلًا من الفنانة شيرين عبد الوهاب وأصالة لإحياء حفل غنائي لأول مرة سويًا، حيث سيقام الحفل على مسرح المجاز في الشارقة بالإمارات.

موعد حفلة شرين وأصالة

تسائل العديد من الجماهير عن موعد حفلة شرين وأصالة التي تحمس لها العديد من جمهور الوطن العربي، بسبب اجتماع أكثر صوتين مميزين، حيث حدد الحفل على أن يقام يوم الجمعة الموافق 19 فبراير القادم.

ويعد هذا هو أول حفل غنائي لشيرين عبد الوهاب منذ بدء جائحة كورونا، وتعود به إلى جمهورها بعد غياب طويل، ومن المقرر أن تسافر النجمتان إلى الإمارات نهاية الأسبوع المقبل لبدء بروفات الحفل.

حفلة أصالة بمشاركة الفنان عبادي الجوهر

على جانب آخر تحيي أصالة حفل غنائي مساء اليوم الأربعاء، أون لاين بمشاركة الفنان عبادي الجوهر، حيث ينتظر العديد من محبي أصالة بجميع أنحاء الوطن العربي حفلها على نار أحر من الجمر.

وكانت قد طرحت أصالة مؤخرًا فيديو كليب أغنية "والله وتفارقنا"، من كلمات العلا، ألحان ياسر بو علي، توزيع طارق مدكور.

آخر أعمال الفنانة شرين عبد الوهاب

وبدأت شيرين عبد الوهاب تحضيرات ميني ألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة.