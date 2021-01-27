عبدالمنعم إمام يتقدم ببيان عاجل بشأن إهمال التنمية المحلية وعدم تنفيذ قرارت الإزالة بمحافظة الغربية

تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ومحافظ الغربية، طارق رحمى، بشان عدم تنفيذ قرارات الإزالة بمحافظة الغربية.

عبدالمنعم إمام يتقدم ببيان عاجل

وقال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم إمام في بيانه:" إنه بسبب الإهمال وعدم تنفيذ قرارت الإزالة فقد ٢٥ مواطناً حياتهم، وأصيب العشرات في انهيار ٧ منازل بحى أول وثاني المحلة، مشدداً على ضرورة أن تفوق الإدارة المحلية من غفوتها، وتُنفذ قرارات الإزالة وتنقذ حياة الناس وإلا كانت متهمة بالقتل نتيجة الإهمال.

وأشار رئيس حزب العدل، عبدالمنعم إمام، إلى أن آخر الكوارث كانت يوم السبت الماضى، بشارع كميدار بأبو راضي، بحي أول المحلة، والذى تسبب في إنهيار منزل، نتج عنه وفاة ٦ مواطنين، و٣ مصابين.

وحذر رئيس حزب العدل، من أن عشرات البيوت تُشكل خطراً داهماً وتهدد حياة ساكنيها والمارين بجوارها، متابعاً "إن لم تفق الإدارة المحلية من غيبوبتها وتنفذ قرارات الازالة فلم يكون الحادث الأخير".