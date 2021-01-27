أول تعليق لـ دنيا بطمة بعد الحكم عليها بالسجن سنة

وجهت المطربة المغربية دنيا بطمة رسالة لكل الشامتين فيها بعد الحكم عليها بالسجن سنة في قضية حساب "حمزة مون بيبي" الذي تخصص في ابتزاز المشاهير والفنانين وفضحهم.

دنيا بطمة توجه رسالة للجمهور

كتبت دنيا بطمة عبر خاصية القصص القصيرة على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة: "وقل للشامتين صبرا فإن نوائب الدنيا تدور".

ونشرت صورة أخرى عبر حسابها الرسمي مكتوب فيها: "أكثر عبارتين مريحتين: "ما أحزن الله عبدا إلا ليسعده، ما ابتلى الله عبدا إلا لأنه يحبه، فقولوا الحمد لله دائما وابدا".

قضية حساب حمزة مون بيبي

وفي نفس القضية قضت المحكمة بتأييد حبس ابتسام بطمة شقيقة دنيا، بالسجن لمدة عام، وعام ونصف العام لمصممة الأزياء عائشة عياش، ومع الحكم الجديد تصبح مدة الحكم على دنيا بطمة سنة كاملة، بعد الحكم عليها في وقت سابق بثمانية أشهر وغرامة ألف دولار.

أعلنت محكمة مراكش، اليوم الأربعاء، قرار بالحكم على المطربة المغربية دنيا بطمة بالسجن 4 أشهر إضافية، وذلك على خلفية التهم الموجهة إليها في قضية حساب "حمزة مون بيبي" الذي تخصص في ابتزاز المشاهير والفنانين وفضحهم.

ظهرت التحريات الموسعة التي تمت من قبل الأجهزة الأمنية في المغرب، أن قضية حساب "حمزة مون بيبي" استمرت في لفترة طويلة تعمل على إبتزاز عدد كبير من نجوم الفن.

تم إنشاء الحساب في 2018 عن طريق حساب المصممة المغربية سلطانة بعد قرصنته بهدف مهاجمتها وتدميرها، لتقوم بعد ذلك باسترجاع حسابها عن طريق "هاكر" أقوى منهم حسب تعبيرها.