الأحد.. البابا تواضروس يلقى كلمة باحتفال الإكليريكية بذكرى أبو الإصلاح

جدة - نرمين السيد - أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية بالأنبا رويس، عن إقامتها احتفالًا بمناسبة مرور 160 عامًا على نياحة البابا كيرلس الرابع الملقب بـ "أبى الإصلاح"، وكذلك مرور 60 عامًا على افتتاح مبنى الإكليريكية.





تشمل الاحتفالية عددًا من الندوات والمعارض والمحاضرات تحت شعار "كنيستى القبطية ومجد الآباء". ومن المقرر أن يبدأ الاحتفال يوم الأحد الموافق 31 من يناير الجارى بالقداس الإلهى، تعقبه كلمة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

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