هانى الناظر عن طقس الأحد: نعمة كبيرة فى حربنا ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - قال هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، واستشارى الأمراض الجلدية، إنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأحد القادم لتصل إلى 25 درجة على القاهرة وبعض المناطق، واستمرار الطقس الدافئ حتى 10 فبراير على الأقل، محذرا من تخفيف الملابس.





وأضاف الناظر خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "رغم إن الجو مائل للبرودة غدا الخميس والجمعة إلا أنه من خلال متابعتى لخرائط الطقس العالمية التى تنشرها الأقمار الصناعية فإنه من المتوقع اعتبارا من يوم الأحد القادم 31 يناير أن يحدث ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة فتصل نهاراً لأكثر من25 درجة مئوية على القاهرة وبعض المناطق". وتابع: ومتوقع أن يستمر هذا الدفئ الغير عادى حتى يوم 10 فبراير على الأقل، طبعا نعمة كبيرة من عند ربنا فى حربنا ضد ڤيروس كورونا اللعين، ولكن اسمحوا لى فى نفس الوقت أن أحذر حضراتكم صغارا وكبارا وبشدة من تخفيف الملابس ففصل الشتاء ينتهى جغرافيا يوم 20 مارس، وأكرر مرة أخرى أرجوكم لا تخففوا الملابس الأسبوع القادم حفاظا على صحتكم الغالية خاصة فى مثل هذه الظروف".

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