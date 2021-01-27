فيديو.. خلف عبدالعظيم: عيد الشرطة هو عيد الكرامة المصرية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خلف عبدالعظيم أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، إن عيد الشرطة هو عيد الكرامة المصرية، لأنهم أبناء الشعب المصرى الذين جسدوا حالة من المقاومة الوطنية للاحتلال الإنجليزى.





وأضاف خلف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عبدالعزيز بالقناة الثالثة المصرية عبر برنامج "صباح القاهرة"، أن ملحمة الإسماعيلية 25 يناير عام 1952 حدث تاريخى جاء نتيجة تصاعد المد الوطنى فى مواجهة الاحتلال، موضحا أن مصر دخلت فى مفاوضات دون جدوى لنيل الاستقلال من الاحتلال الإنجليزى، مؤكدا أن مصطفى النحاس ألغى معاهدة 36 ومن ثم تم إعلان الجهاد الوطنى. وأشار خلف إلى أن الاحتلال الإنجليزى كان يفرض قيودا على الجيش، ومن هنا جاء دور الشرطة فى مواجهته، مؤكدا أن رجال الشرطة الوطنيين كانوا لا يساعدون فقط العمليات الفدائية بل كانوا يشاركون فى مقاومة المحتل، لافتا إلى أن بريطانيا محت قرية بأكملها بسبب المقاومة الشديدة التى قابلتها. وأوضح خلف أن رجال الشرطة رفضوا الإنذار الإنجليزى والإنسحاب وترك ثكنات الشرطة فى الإسماعيلية ومن هنا بدأت المواجهة والمقاومة.

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