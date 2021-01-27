رئيس الوزراء يشكر منتخب كرة اليد على الأداء الرجولى: كسبتم احترام العالم 

بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رسالة تحية تقدير واحترام، للمنتخب الوطنى لكرة اليد، للرجال، على الأداء الرجولى فى مباراة دور الثمانية أمام منتخب الدنمارك.
وقال رئيس الوزراء: "كسبتم احترام العالم أمام الفريق الأقوى عالميا، وكنتم ندا قويا حتى آخر لحظات المباراة، عبر أداء قوى، واحترافى، رغم الخسارة، متمنيا لهم التوفيق مستقبلا.
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