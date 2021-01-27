رئيس الوزراء لـ منتخب كرة اليد: كسبتم احترام العالم

بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تحية تقدير واحترام، لمنتخبنا الوطني لكرة اليد، للرجال، على أدائهم الرجولي في مباراة دور الثمانية أمام منتخب الدنمارك.

وقال رئيس الوزراء: "كسبتم احترام العالم أمام الفريق الأقوى عالميا، وكنتم ندا قويا حتى آخر لحظات المباراة، عبر أداء قوى، واحترافى، رغم الخسارة، متمنيا لهم التوفيق مستقبلا".