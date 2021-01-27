نشرت جريدة تليجراف البريطانية تقريرًا إيجابيًا عن مصر أشارت خلاله إلى أن مصر تعتبر كأفضل الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة، لافتا إلى أنها من الدول التي حققت انخفاضًا بالغًا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأشار كاتب هذا التقرير إلى تجربة زيارته الفريدة لمصر، حيث تشعر فيها بالدفء والترحاب وبها كافة سبل الراحة، مؤكدا على أن مصر تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل جيد.
وأضاف أن مصر بها أماكن أثرية كثيرة وفريدة وغير مزدحمة، وفنادق فاخرة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بشواطئ مشمسة ومياه صافية ومناظر طبيعية خلابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "تليجراف" البريطانية تختار مصر كأفضل الوجهات السياحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.