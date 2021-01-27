لغير العاملين.. تعرف على تكلفة البدء بمشروع تربية النحل وأرباحه

ناشد الدكتور محمود عمر استاذ تربية النحل بوزارة الزراعة ، جميع الشباب غير العاملين بالبدء فى مشروع تربية النحل ، موضحا أن يمكن أن يبدأ بـ 10 او 5 خلايا من النحل ، حيث يمكن البدء بـ 10000 جنيه كمبلغ مبدئي للبدء بالمشروع.
وأضاف "عمر" خلال تصريحات ل "دوت الخليج " ، أن تكلفة الخلية تصل إلي 1000 جنيه بمستلزماتها ، موضحا أنه يمكن استرداد المبلغ والتربح فى دورة أو د أى خلال 6 شهور .
ونوه " استاذ النحل بوزارة الزراعة " إلي أن عسل النحل مشروع مربح جدا سواء من المنتجات أو من ناحية التلقيح ، كما أنه يعود بفوائد عظيمة ومنافع كبيرة على المستهلك وصاحب المشروع ، وكلما كان صاحب المشروع لديه خبرة فى مشروع النحل كلما كان الربح .
وأوضح أنه يمكن استخدام النحل أيضا فى تلقيح المحاصيل ، منوها إلي أن النحل يمثل 67% من الحشرات الملقحة على الكرة الأرضية .
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