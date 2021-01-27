نادر نور الدين: انحسار مساحة الأرز يسبب "تمليح" لأراضي الدلتا

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن هناك نقاطا سلبية في أداء وزارة الرى، وهى انحسار مساحة الأرز رغم" زحف" البحر على الدلتا، والذي يسبب تمليحا للأراضى.

وأضاف "نور الدين" في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أن زيادة مساحة أراضى زراعة الأرز حتمية، لأن ثلث مساحة أراضى الدلتا واحد ونصف مليون فدان "اتملحت"، ويمكن أن تخرج عن نطاق انتاجيتها، والحل الوحيد هو زراعة الأرز بعد انعدام الفيضان بعد بناء السد العالى، وأصبح الأرز هو بديل الفيضان.

وأشار الى أنه من الخطأ تقليص مساحات الأرز توفيرا للمياه وللحرص على تداعيات السدود الإثيوبية خاصة أنه أغلب مساحات الأرز تروى بمياه الصرف الزراعى وليس مياه الرى وبذلك لا يكون هناك إهدار للمياه كما أنه المحصول الوحيد الذى نحقق منه الاكتفاء الذاتى كما أنه يغسل الأرض ويحافظ على أراضى الدلتا من التدهور.