نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الطيران يلتقي بعدد من ممثلي الشركات الروسية لتطوير المجال الجوى المصرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقي الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اليوم بمقر الوازرة عدد من ممثلي الشركات الروسية المعنية بمجال الملاحة الجوية لمتابعة تنفيد العقد المبرم بين وزارة الطيران المدنى والجانب الروسى لتطوير المجال الجوى المصرى، حضر الإجتماع الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات الوزارة والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع بحث الجانبان مراحل تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين وآليات التعاون بين كافة الجهات لخلق مجال جوى مرن وجاذبًا للحركة الدولية والإقليمية وأكثر أمانًا وفاعلية.

يأتي هذا في إطار استيراتيجية وزارة الطيران المدنى نحو العمل بشكل مستمر على التطوير والتحديث في كافة مجالات قطاع الطيران المدنى لمواكبة التقدم المتنامى والسريع في حركة المجال الجوى من خلال استخدام التكنولجيا والتقنيات العالمية الحديثة.