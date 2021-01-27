نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر تفاصيل "صناع التاريخ".. برنامج يقدمه الكاتب الصحفي عادل حمودة في المقال التالي
ويذاع البرنامج يومى السبت والأحد من كل أسبوع على قناه الفجيرة فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات الشقيقة.
كما تم التسجيل مع شخصيات عرفت وعاشت مع تلك الرموز التى يتحدث عنها عادل حمودة من داخل وخارج مصر مثل امريكا وفرنسا ولبنان، وتم تصوير الكاتب عادل حمودة باستوديوهات داخل مصر فى نهاية سنة 2018، واستغرق التصوير والتسجيل مع الشخصيات حوالى 3 أشهر.
وتستغرق الحلقة حوالى 40 دقيقة ومنها تكون حلقتين متتالية او حلقة حسب الوقت المسجل عن الشخصية
وتدور الحلقات حول اكثر من 22 شخصية عالمية وعربية ومنها جيمىكارتر، الأميرة ديانا، جورباتشوف، فريد الأطرش، غاندي، مهاتير محمد، نجيب محفوظ، كيندى، محمد على باشا، نزار قبانى، نابليون، عمر المختار، نيكسون، بيكاسو، رشدى اباظة، يوسف شاهين، شكسبير، ام كلثوم، مارجريت تاتشر ،مارتنلوثر، نيلسونمانديلا، ريتشاردنيكسون، بليغ حمدي.
وأبرز الشخصيات التى تم التسجيل معها للتحدث عن هؤلاء الشخصيات هم:
الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية، الدكتور زاهى حواس الرئيس الاسبق للمجاس الاعلى للاثار، الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الاسبق، الكاتب الصحفى محمود صلاح، دكتورة لوتس عبد الكريم رئيس تحرير مجلة شموع، أستاذ عادل السعيد رئيس جمعية فريد الاطرش، الموسيقار حلمى بكر، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.السفير نبيل العرابى سفير مصر الاسبق فى روسيا، زياد العليمى، السفير السيد امين شلبى سفير مصر السابق فى موسكو.
الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى ،الكاتب الصحفى شريف الشوباشى ،جيف كيمب كبير مديرى برامج الامن الاقليمى فى مركز المصلحة الوطنية ومستشار الامن القومى الامريكى السابق ،السفير منير زهران مدير المركز المصرى للعلاقات الخارجية، الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الاسبق، الناقد الفنى طارق الشناوى، الدكتورة هدى عبد الناصر ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، السفيرة وفاء بسيم مساعد وزير الخارجية الاسبق، الدكتور خالد عزب رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف، الدكتور فخرى الفقى المستشار السابق لصندوق النقض الدولى، الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب الاستاذة فريدة الشوباشى، الدكتورة لميس جابر، الدكتور ماجد فرج الباحث والمؤرخ المتخصص فى تاريخ الاسرة العلوية، الامير عباس حلمى حفيد الخديوى عباس حلمى الثانى، جاك اوليفيه بودان رئيس معهد نابليون بباريس، الفنان محى اسماعيل، الكاتب الصحفى مفيد فوزى، الكاتب والسيناريست مدحت العدل، الكاتبة الدكتورة راشا سمير، الكاتبة لينا حسن، والكاتبة ريما نجم، الفنان التشكيلى الدكتور صلاح العنانى، والفنان التشكيلى جورج بهجورى والفنان التشكيلى طه قرنى، وعائلة الفنان الراحل رشدى اباظه ومنهم السيدة منيرة اباظة شقيقته وعزيز وحسين وطاهر أباظة والفنان سمير صبرى والمخرج يسرى نصرالله ومدير التصوير الدكتور رمسيس مرزوق والكاتب عاطف بشاى، الراحل الدكتور ثناء شافع استاذ التمثيل والاخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية، الموسيقار هانى مهنة والفنانة سميرة عبد العزيز وعائلة سيدة الشرق ام كلثوم حفيدها خالد سمير، المخرجة انعام محمد على والمخرج جميل مغازى.
ويدور احداث البرنامج حول السيرة الذاتية للشخصية محور الحلقة من نشأتها وتأثيرها على المجتمع واستضافة المقربين للحديث عنها مع الربط والتحليل من خلال ادارة الحلقة التى يقوم بها الكاتب والصحفى والأديب عادل حمودة.
وقد بذل فريق العمل مع مقدم البرنامج الكاتب الكبير عادل حمودة مجهودا كبير لخروج هذا العمل للشاشة العربية من خلال عرضه على قناة الفيجيرة الفضائية ليكون هذا البرنامج كاشف وموثق لكافة تفاصيل الشخصيات التى تم تناولها من خلال لقاءات ضيوف الحلقات.
فريق عمل البرنامج؛ رئيس التحرير أيمن الحكيم ومى سمير، إعداد ميرفانا ماهر وأسماء حسانين وبيتر ماجد، منسق عام وبرديوسر جيهان عزمي.