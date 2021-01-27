ننشر تفاصيل "صناع التاريخ".. برنامج يقدمه الكاتب الصحفي عادل حمودة

أحمد جودة - القاهرة - يقدم الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، برنامج "صناع التاريخ"، عبر فضائية "الفجيرة" الإماراتية.

ويذاع البرنامج يومى السبت والأحد من كل أسبوع على قناه الفجيرة فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات الشقيقة.

تردد القناه على النايل سات 12322 رأسي، برنامج صناع التاريخ يقدم فيه عادل حمودة على طريقته رؤية جديدة لحياه وأعمال مجموعة من أبرز الشخصيات التى صنعت وجدان العالم وكان لها إسهام كبير عالميًا وعربيًا.



كما تم التسجيل مع شخصيات عرفت وعاشت مع تلك الرموز التى يتحدث عنها عادل حمودة من داخل وخارج مصر مثل امريكا وفرنسا ولبنان، وتم تصوير الكاتب عادل حمودة باستوديوهات داخل مصر فى نهاية سنة 2018، واستغرق التصوير والتسجيل مع الشخصيات حوالى 3 أشهر.

وتستغرق الحلقة حوالى 40 دقيقة ومنها تكون حلقتين متتالية او حلقة حسب الوقت المسجل عن الشخصية

وتدور الحلقات حول اكثر من 22 شخصية عالمية وعربية ومنها جيمىكارتر، الأميرة ديانا، جورباتشوف، فريد الأطرش، غاندي، مهاتير محمد، نجيب محفوظ، كيندى، محمد على باشا، نزار قبانى، نابليون، عمر المختار، نيكسون، بيكاسو، رشدى اباظة، يوسف شاهين، شكسبير، ام كلثوم، مارجريت تاتشر ،مارتنلوثر، نيلسونمانديلا، ريتشاردنيكسون، بليغ حمدي.



وأبرز الشخصيات التى تم التسجيل معها للتحدث عن هؤلاء الشخصيات هم: