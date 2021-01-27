نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني يطالب "البيئة" بضرورة وضع جدول زمني لمشكلة القمامة وطرق جمعها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عدد من التساؤلات لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وذلك عقب إلقاؤها بيان الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأربعاء.

وتساءل "منصور" قائلًا: ما حجم الاستثمارات المطلوبة لحل مشكلة القمامة ؟ مشيرًا إلي أن رئيس جهاز المخلفات قد أفادت في وقت سابق، بأن الأمر يحتاج إلي ٣ مليار جنيه سنويًا.

وتساءل النائب عن خطة الوزارة للتفتيش على المصانع القريبة من الكتل السكنية ؟ وهل يتم إصدار شهادة توافق بيئى ؟، لافتًا إلي ضروة وضع خطة لمحاقظة الجيزة بشأن مصانع تدوير القمامة والتي أصبحت في حالة يرثي لها.

وأشار النائب، إلى أن هناك عدم وجود تنسيق مع الجهات المختلفة أثناء تنفيذ المشروعات مما يؤثر على صحة المواطنين، متسائلًا: ما دور الوزارة فى عمليات التشجير والحفاظ على المساحات الخضراء فى ظل ظاهرة الاحتباس الحرارى.

كما تحدث "منصور" عن مشاكل البيئة في دائرة العمرانية، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر نفق أبو زارع، وشارع الزهراء، وشارع الدكتور وشارع ترعة الزمر، بالإضافة إلى إلقاء المخلفات في الترع بالبدرشين بدون رقابة، مطالبًا بضرورة وضع جدول زمني واضح لحل مشاكل القمامة وطرق جمعها.

وتابع عضو مجلس النواب، أن البيئة تُصدر أزمة للصحة ولابد من حلول على أرض الواقع، مؤكدًا أن صحة المواطن تحتاج تضافر جهود كافة الوزارت.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، الاستماع إلى بيان كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتورمصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

