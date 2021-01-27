انت الان تتابع تفاصيل خبر مستشار الرئيس للصحة.. الموجة الثالثة لكورونا ظهرت في بعض الدول ويكشف آخر تطورات لقاح كورونا المصري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - لقد بدا الحديث عن الموجة الثالثة لكورونا، بالرغم من أن العالم أجمع تقريباً ما زال يعاني من الموجة الثانية لفيروس كورونا، ويقول الخبراء أن هذا طبيعي في أمر الفيروسات، فالفيروسات دائماً تأتي على شكل موجات، أحياناً كلمة جاءت موجة تكون أشد من السابقة.

الموجة الثالثة لكورونا ظهرت في بعض الدول

حتى أن العالم تخطى الـ100 مليون إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين خلال حوار هاتفي له مع قناة دي إم سي الفضائية، أن الوضع في العالم ما زال زال خطراً، وأن مصر بفضل الله من أفضل دول العالم بشأن وباء كورونا.

وأوضح مستشار الرئيس السيسي للصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين أن الموجة الثالثة لكورونا ظهرت في اليابان، مضيفاً أن فيروس كورونا كان موجوداً في عام 2002 و2003 وظهر للمرة الثالنية في عام 2013 و2014، لكنه لم يكن بهذا الوضع الوبائي.

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وحول لقاح كورونا المصري، أشار تاج الدين، أنه تم الآن انتهاء التجارب المعملية على اللقاح، ويتم الآن إجراء فحوصات في المركز القومي للبحوث، مضيفاً أن هناك خطوات أخرى سوف يتم إجرائها للتأكد من أمان وفعالية اللقاح.