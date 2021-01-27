من هى الدكتورة عبلة الكحلاوي؟

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محمد سياف - ابو ظبي - الدكتورة عبلة الكحلاوي هي نموذج مصري مشرف؛ هي دكتورة وكانت أستاذة الفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات فى جامعة الأزهر، وداعية دينية.

ولدت الدكتورة عبلة محمد مرسى عبد اللطيف الكحلاوي في 15/12/1948 بالقاهرة، درست في جامعة الأزهر، وأصبحت أستاذة جامعية وداعية إسلاميه وكاتبة أيضا، حصلت على الماجستير في الفقه المقارن ثم على الدكتوراه بعدها بأربع سنوات.

كان للدكتورة عبلة الكحلاوي أكثر من موقع للتدريس الجامعي حيث: كانت تدرس في كلية التربية للبنات في الرياض، وكلية البنات في جامعة الأزهر، وفى 1979 تولت منصب رئيسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة المكرمة،ليس هذا فقط بل هناك الكثير من النشاطات الأخري. كلفت أيضًا بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر حيث كانت تعطى درسًا أسبوعيًا في بيت الحمد بمسجد المقطم.

قدمت الدكتورة أيضا برنامج في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم خلال شهر رمضان عام 1428 هجريا كان يتم عرضه على قناة الناس ليس هذا فقط قدمت عديد من البرامج الأخري أيضا على نفس القناة. كما أسست الدكتورة عبلة الكحلاوي فى المقطم جمعية خيرية لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر وكان اسمها الباقيات الصالحات.

مؤلفات الدكتورة عبلة الكحلاوي

كانت الدكتورة مؤلفة أيضًا وكان لها العديد من المؤلفات ومن مؤلفاتها:

1-المرأه بين طهارة الظاهر والباطن.

2-بنوك اللبن.

3-الخلع دواء مالا دواء له دراسة فقهية مقارنة.

4-التحريم المتعلق بالدم.

5-مسافر بلا طريق.

6-قضايا المرأة في الحج والعمرة.

7-البنوة والأبوة في ضوء القرآن الكريم والسنة.

8-احبوه كما أحبكم

9- آخر مؤلفاتها وهو قلبي معاك كان عام 2011 .

وفاتها:

توفيت الدكتورة عبلة الكحلاوي في نفس مكان ولادتها في القاهرة في 24/1/2021 في عمر الـ 72 عام إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد covid19، كانت نعم المربية وكانت سيدة فاضله تركت الكثير من الفضيلة والأخلاق الحميدة رحمها الله.