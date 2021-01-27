الأرصاد الجوية تحذر من موجة أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح وتقلبات جوية لمدة 48 ساعة

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محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود موجة عدم استقرار في أحوال الطقس لمدة 48 ساعة، حيث تنخفض الحرارة بمقدار 5 درجات، وتتساقط أمطار على أغلب أنحاء البلاد والتي يصاحبها نشاط للرياح، كما نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن تساقط الأمطار على مدار الساعات المقبلة.

الأرصاد الجوية تحذر من موجة أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح

وجاءت أماكن تساقط الأمطار على مدار يومي الخميس والجمعة وفق ما يلي:

الخميس 28 يناير

أمطار متوسطة صباح الخميس وغزيرة مساءً على السواحل الشمالية الغربية، الإسكندرية والسلوم ومطروح

أمطار خفيفة على السواحل الشرقية دمياط وبور سعيد والعريش ورفح.

أمطار متوسطة وبنسبة 40% على بعض مناطق الوجه البحري “كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية”.

نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناه وشمال الصعيد، مما يزيد من شعور المواطنين ببرودة الجو.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فسوف تكون أمطار الجمعة وفق ما يلي.

الجمعة 29 يناير

أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناه وشمال الصعيد، مما يزيد من شعور المواطنين ببرودة الجو.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

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