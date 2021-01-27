حورية فرغلي تعود لـ"التريند" بسبب خضوعها لعملية جراحية جديدة

حورية فرغلي تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد استعدادها لإجراء عملية جراحية بعد الفترة الطويلة المؤلمة التي عاشتها بعيدًا عن عالمها وأصدقائها، وتدمر نفسيتها بعد تعرضها لحادث أدى إلى تشوهات في أنفها.

حورية فرغلي

كشف الشاعر محمد جمعة، اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن إستعداد الفنانة حورية فرغلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء العملية بداية الشهر المقبل.

ونشر جمعة صورة جمعته مع حورية فرغلي، يصحبها تعليق جاء فيه بالآتي: "حورية بتشكر كل الناس اللي سألوا عليها جداً، وبإذن الله هتسافر تعمل عملية في شيكاغو أول الشهر، وبتقولكم ادعوا لها علشان العملية تسع ساعات، وبإذن الله ترجع بألف سلامة".

أزمة حورية فرغلي

تعرضت الفنانة حورية فرغلي لأزمة كبيرة كشفت عنها خلال الفترة الماضية عبر تصريحاتها التليفزيونية، معاتبة أصدقائها الذين تخلوا عنها وتركوها وحيدة في منتصف الطريق التي كانت تحتاج فيه إلى صديق وداعم كي تمر من تلك الضائقة.

وسردت "حورية" حجم المعاناه التي تعرضت لها خلال الفترة السابقة، وعدم قدرتها على التعايش مع مرضها الذي جعلها مكبلة الأيدي وأشاح بها عن العالم الفني وعن الحياه بأكملها لتفضل أن تكن بعيدة عن الأنظار حتى تقف على قدمها من جديد.

أعمال حورية فرغلي

شاركت الفنانة حورية فرغلي في عدد كبير من المسلسلات والأفلام ومن بينها سلسلة حكايات بنات بأول 3 أجزاء، دكتور امراض نسا، دوران شبرا، مملكة الغجر، إضافة إلى دورها الرائع في مسلسل ساحرة الجنوب.