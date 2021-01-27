نشرة أخبار دوت الخليج تستعرض أبرز المواجهات الساخنة فى البرلمان.. اليوم

استقبل مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ووزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، وذلك لعرض برنامج ومجهودات الوزارتين خلال الفترة الماضية، وذلك تفعيلًا للدور الرقابى للبرلمان، ونقدم لمتابعينا خلال نشرة أخبار دوت الخليج:

تناولت نشرة أخبار دوت الخليج، اليوم الأربعاء، العديد من القضايا والملفات البرلمانية الهامة، أبرزها حضور وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، والذى ألقت بيان يتناول أبرز مجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية، كما حضرت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، أيضًا إلى البرلمان، وتضمن حديثا مجهودات الدولة المبذولة فى عملية تدوير القمامة، واستخدام وسائل حديثة.

نشرة أخبار دوت الخليج

فى بداية نشرة أخبار دوت الخليج أشارت إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، يستعد لاستقبال 10 وزراء خلال الاسبوع المقبل، بدءً من يوم الأحد وحتى الخميس، ومن المقرر حضور وزير المالية، محمد معيط، ووزير الكهرباء محمد شاكر، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ووزيرة التجارة نيفين جامع، ووزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، ووزير البترول طارق الملا.

إيناس عبدالدايم تتحدث عن وضع قصور الثقافة

وتطرق حديث وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، إلى وضع قصور الثقافة، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى إحداث عملية تطوير شاملة فى تلك القصور، كما أشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة الميزانية المحددة لعملية التحديث، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

هذا ودعا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة إنشاء صندوق طوارئ لدعم الأدباء والمفكرين، تقديرًا لجهودهم المبذولة فى تحسين صورة مصر، مؤكدًا على أنه من غير المقبول أن يطالب المفكرين والأدباء بالعلاج على نفقة الدولة وهو حق أصيل لهم.

كما أكدت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على أن الوزارة قد نفذت مئات الفعاليات والأنشطة المتنوعة فى محافظات مصر، بتكلفة تصل إلى 96 مليون جنيه، والتى من شأنها مواجهة التطرف ورفع الوعى لدى الشباب، وتتمثل فى العروض المسرحية والصالونات الثقافية.