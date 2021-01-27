أخر إحصائيات كورونا في الأمريكتين وفرنسا وأسرائيل

ترتفع إصابات فيروس كورونا بعدد من دول العالم المختلفة، والتي وصلت للآلاف في كثير منها، كما وصل عدد الوفيات في الأمريكتين لمليون حالة.

فيما قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين كاريسا إتيينه، اليوم الأربعاء، أن هناك ما يقرب من مليون شخص في الأمريكتين توفوا من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

80 % من وحدات العناية المركزة خاصة لمرضى كورونا بأمريكا الشمالية

وأوضحت أن الضغوط على الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في أنحاء أمريكا الشمالية مخيف، وحذرت إتيينه من أن نحو 80 بالمئة من وحدات العناية المركزة في بعض الولايات الأمريكية تستخدم لعلاج مرضى كوفيد-19 وأن تلك المعدلات مماثلة لنظيرتها في الكثير من الولايات.

فرنسا تسجل أعلى إصابات منذ نوفمبر الماضي

أعلنت فرنسا عن تسجيل 26916 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الحصيلة الأعلى للإصابات بالفيروس منذ 18 نوفمبر الماضي.

وأكدت وزارة الصحة الفرنسية في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 350 وفاة جراء الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك وفق لموقع روسيا اليوم.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 74456، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3106859.

إصابات كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن 4778 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ صباح اليوم، ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 74785 حالة.

أخر احصائيات كورونا في موريتانيا

كشفت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 46 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 16 ألفا و506 حالات، بينما سجلت حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 419 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 15 ألفا و491 حالة.