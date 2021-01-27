انطلاق مبادرة كلنا واحد مجتمع مدنى رقمى بمحافظة الأقصر

جدة - نرمين السيد - انطلقت مبادرة "كلنا واحد مجتمع مدنى رقمى" بديوان عام محافظة الأقصر، والتى تنظمها جمعية "صحبة الخير" للخدمات والرعاية فى حضور نائب محافظ الأقصر، محمد عبدالقادر، وبمشاركة الفنان عمرو يسرى، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر محمد حسين، ومندوبى وممثلى 10 جمعيات أهلية تغطى نطاق محافظة الأقصر بالكامل وممثل الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية.





وأكد نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر، فى تصريحات أثناء إطلاق المبادر اليوم الأربعاء، أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمى فى كافة الهيئات والمؤسسات، معربا عن استعداد المحافظة لتقديم أوجه وأشكال الدعم للتسهيل على تطبيق المنظومة فى مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية مشيداً بأهداف المبادرة والقائمين عليها. وتتضمن المبادرة تنظيم عدة فعاليات منها محاضرة عن الشمول المالى والتحول الرقمى وخطة الجمعية للمساهمة فى الإسراع من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الشمول المالى والتحول الرقمى للجمعيات الأهلية بجنوب الصعيد بداية من محافظة الأقصر. وأعرب ممثلو الجمعيات المشاركة فى المبادرة عن ترحيبهم بتطبيقها فى الأقصر مؤكدين أنهم لديهم رغبة صادقة فى المشاركة فى فاعليات هذه المبادرة حيث تم توقيع 10 بروتوكولات تفعيلا للمبادرة بين جمعية صحبة الخير والجمعيات المشاركة.

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