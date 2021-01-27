نواب تنسيقية شباب الأحزاب فى الشارع من أجل مصلحة المواطن.. اعرف التفاصيل

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التي تخص المجتمع.

وتفاعل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ اليوم الأول لانتخابهم بمجلس النواب، مع قضايا ومشاكل المواطنين، حيث تابع النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أعمال تأهيل وتغيير شبكة الصرف الصحي في شارع على حسن بمنطقة الساحل بشبرا، استجابة لمطالب المواطنين، وذلك بعد موافقة الشركة بناء على طلب النائب أحمد زيدان منذ شهر أغسطس الماضى.

ويذكر أن النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد من قبل أن التنسيقية تجربة ملهمة وكيان يضم العديد من الأحزاب السياسية المختلفة الأيديولوجيات وكافة التوجهات وأن هدفهم العمل على خدمة الوطن والمواطنين.

وتابع: "نختلف لصالح المصلحة الوطنية ولكن لا نختلف على صالح الوطن، أدائها جاء بشكل إيجابى مع بداية جلسات برلمان 2021 وإن دل فإنما يدل على تنفيذ الشعار الذى نعمل تحت مظلته وهو سياسة بمفهوم جديد، كل شخص يطرح رؤيته حتى نستطيع الوصول إلى مشروعات قوانين ورؤى نستطيع من خلالها أن نعمل على تطوير كافة الملفات داخل الدولة المصرية".