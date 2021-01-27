مستشار وزيرة الصحة: فتح التسجيل بموقع لقاحات كورونا بعد توافرها بأعداد مناسبة

أكد المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أنه لم يجرى فتح التسجيل بالموقع الإلكتروني الخاص بالحصول على لقاح كورونا، نظرًا لعدم توافر الكمية التي تكفي للعدد الواجب تطعيمهم، مشيرا إلى أن الأعداد المتاحة من اللقاحات الآن تكفي الأطقم الطبية، وهم من لهم الأولوية في الحصول على اللقاح، نظرا لأنهم خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، على برنامج خبر اليوم، والذى يقدمه الإعلامية لما جبريل على فضائية ON، أنه سيجرى تحديد المعلومات الشخصية والتاريخ المرضي، وبناء عليه سيتم تحديد أولوية الحصول على اللقاح، بطريقة إلكترونية، دون تدخل بشري، مؤكدا أن الموقع تم تصميمه ليتحمل 5 ملايين شخص كل لحظة.

وأشار المهندس أيسم صلاح، إلى أنه يجرى الترتيب والحجز أيضا إلكترونيًا، مشيرا إلى أنه من البيانات التي يتم إدخالها، تحديد المكان الذي يرغب فيه الشخص الحصول على اللقاح، مؤكدا أنه سيتم الحصول على الموعد والمكان، عبر رسالة نصية من خلال رقم تليفون موبايل ولا يشترط أن يكون تليفونات ذكية، موضحا أن من لا يملك موبايلات، يمكنه إدخال الرقم الأرضي، ليتم الاتصال بالمقدم عليه بدلا من إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الخاص به، وذلك لإبلاغه بموعد ومكان التطعيم.

وأضاف المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن هناك أكثر من طريقة لتسجيل الحصول على اللقاح، فالأمر غير مقتصر على التسجيل الإلكتروني عبر الموقع، مشيرا إلى أن هناك خطًا ساخنًا هو 15355، أو الذهاب إلى المستشفيات الحكومية التي تقوم بالتسجيل عن المواطنين.