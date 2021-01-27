الخميس.. انطلاق مهرجان سباق الهجن بمشاركة 1108 مطايا على مضمار شرم الشيخ بدعم إماراتي (صور)

تنطلق في السابعة من صباح غدا، الخميس، فعاليات سباق الهجن بشرم الشيخ الثاني خلال عام 2021 على أرض مضمار شرم الشيخ بمدينة شمال سيناء بمشاركة محلية تضم محافظات جنوب وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس والوادي الجديد ومحافظات الصعيد.

وينظم المهرجان محافظة جنوب سيناء بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للهجن وبرعاية وبدعم من اتحاد الهجن الإماراتي، استعدادا المهرجان الختامي الكبير الذي يقام على مستوى دولي بمشاركة الامارات في أبريل القادم بمناسبة العيد القومي لجنوب سيناء.

وقال الشيخ عبد حمدان المزيني، رئيس الاتحاد المصري إن المهرجان محلي بمشاركة المحافظات المصرية المعنية لسباقات الهجن ويقام خلال الفترة من 28 وحتى 29 يناير الجاري.

ووجه" المزيني" الشكر لدولة الإمارات العربية الشقيقه علي دعمها لرياضة الآباء والأجداد الهجن لبطولة يناير وشهر وشهر مارس والمهرجان الكبير الذي سيقام في شهر ابريل ضمن أعياد سيناء بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والاتحادين المصري و الإماراتي للهجن.

وأضاف رئيس الإتحاد المصري للهجن أنه تم الاربعاء من جاهزية المضمار والهجن المشاركة لسير السباق بتنظيم دقيق، بمشاركة هجانة من كل محافظات مصر، حضروا للتنافس على أول المراكز.

وقال محمد أبوعنقة، رئيس اللجنة الفنية، إن أشواط السباق فى اليوم الأول تتضمن 19 شوطا من بينها 11 سوطا خلال الفترة الصباحية، و8 أشواط خلال الفترة المسائية، وتتواصل فعاليات المهرجان خلال اليوم الثانى الجمعة بعدد 6 أشواط صباحية، و5 أشواط مسائية.

وحسب الشيخ محمد ابو عنقه ، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصري للهجن ، أنه تم حتى مساء الأربعاء تسجيل نحو 1108 مطايا للمشاركة في السباق تمثل محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والجيزة والوادي الجديد ومحافظات الصعيد وخاصة سوهاج وأسيوط وقنا واسوان والأقصر.

وقال الدكتور مهدى سالم ، مدير المهرجان وعضو لجنة التحكيم أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية مساء الأربعاء من خلال لجان التسجيل والتقويج والتشبيه والتسنين، بجانب حقن المطايا المشاركة بالشريحة الإلكترونية تحت الجلد وهي شريحة نحمل كافة المعلومات عن المكية المشاركة بالسباق.

وتشهد انطلاقة المهرجان يوم غدا الخميس 28/1/2021 11 شوطا خلال الفتره الصباحية وهي:

الشوط 1- لبانا ،ابكار، 1حراير

الشوط 2-لبانا ، قعدان ، 1 حراير

الشوط 3-لبانا ، ابكار ، 2 حراير

الشوط 4-لبانا ، قعدان ، 2 حراير

الشوط 5-لبانا ، ابكار، 3 حراير

الشوط 6- لبانا ، قعدان، 3 حراير

الشوط 7-لبانا ، قعدان، 4 حراير

الشوك 8-لبانا ، ابكار ، عباديات

الشوط 9-لبانا، قعدان ، عباديات

الشوط 10- محافظات ، لنسافة 4كم

الشوط 11- محافظات ، لمسافة 6كم

وتشهد الفترة المسائية 8 أشواط وهي:

الشوط 12- أول صريمة، ابكار، 1حراير

الشوط 13- أول صريمة ، قعدان، 1حراير

الشوط 14-اول صريمة، ابكار، 2 حراير

الشوط 15-اول صريمه، قعدان، 2حراير

الشوط 16-اول صريمه، قعدان ، 3 حراير

الشوط 17-اول صريمه، ابكار ، عباديات

الشوط 18-اول صريمة، قعدان،1 عباديات

الشوط 19-اول صريمة ،قعدان ،2 عباديات

وتتواصل فعاليات المهرجان خلال اليوم الثانى الجمعه 29/1/2021 وتقام خلال الفترة الصباحية 7 أشواط صباحية وهي:

الشوط 20-المارثون، لمسافة 12 كم ، حراير

الشوط 21-المارثون، لمسافة 6 كم ،حراير

الشوط 22-ثان صريمة، ابكار، حراير

الشوط 23-ثان صريمة، قعدان، حراير

الشوط 24-ثان صريمة، قعدان ، 2 حراير

الشوط 25-ثان صريمة، عباديات ،1 (ابكار-قعدان)

الشوط 26-ثان صريمة، عباديات 2(ابكار-قعدان)

وتشهد الفتره المسائية إقامة 4 أشواط وهي:

الشوط 27 - ثنايا ، حراير

الشوط 28 - ثنايا ، عباديات

الشوط 29 - رباع وناب ، حراير

الشوط 30 - رباع وناب، عباديات

وكان قد تم افتتاح مضمار مهرجان شرم الشيخ الدولي يناير الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واقيمت على هامش المهرجان الدولي قرية تراثية ضمت فعاليات شعبية وفنية من مصر والإمارات.