سفير الدنمارك بالقاهرة عن مونديال اليد: كل التقدير للمنتخب المصري

أكد سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، سيفند أولينج، احترامه وتقديره لمنتخب مصر الوطني لكرة اليد، بعد خروجه المشرف اليوم، من الدور ربع النهائي أمام منتخب بلاده، برميات الترجيح.
وقال السفير، في تغريدة له على حساب المدونات القصيرة "تويتر"،: "يا لها من دراما كرة اليد!، وشكرًا لمصر على ربع النهائي الدراماتيكي".
وأضاف أنه : "وبعد اللعب الممتد المزدوج ورميات الترجيح؛ احتلت الدنمارك مكانًا في الدور نصف النهائي من كأس العالم لكرة اليد للرجال، احترام عميق للمنتخب المصري".
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