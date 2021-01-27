رسمياً.. فتح باب الحجز لخطوط المحمول والباقات الشهرية المجانية عبر https://tk.te.eg لمستفيدي الدعم النقدي

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع الشركة المصرية للإتصالات عن فتح باب الحجز لخطوط المحمول والباقات الشهرية المجانية، وذلك للمستفيدين من برامج الدعم النقدي، وذذلك لتوفير أعلى معدل للتواصل مع تلك الأسر من أجل نشر الوعي في المجتمع.

الشركة المصرية للإتصالات والتضامن يعلنان فتح باب الحجز لخطوط المحمول والباقات الشهرية المجانية

حيث تم الإتفاق بين كل من وزارة التضامن وشركة “وي” المصرية للإتصالات لتقديم كافة الخدمات المجانية لجميع مستفيدي الدعم النقدي من الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً، لتعزيز مبدأ الثقة بين الحكومة والمواطنين وللر المباشر على ما يرد من استفسارات ومعالجة المشال بشل فوري.

ووفق الشركة المصرية للإتصالات وبيان وزارة التضامن اليوم فإن الخطوط المحمولة المجانية، سوف تكون مشحونة بباقات مجانية، بها ما يلي:

25 دقيقة إلي شبكات المصرية للاتصالات.

15 رسالة نصية قصيرة الى شبكة الشركة المصرية للاتصالات.

100 ميجا بايت إنترنت.

وحال نفاذ الباقة المجانية يتم حساب المواطن وفق ما يلي

دقيقة المكالمة للشركة المصرية للاتصالات بـ2 قرش، و11 قرش لجميع الشبكات الأخرى.

الرسالة النصية لشبكة المصرية للاتصالات بـ 2.5 قرشا، و10 قروش لجميع الشبكات الأخرى.

كما سعر الميجا بايت بخطوط المحمول المجانية بـ 1.5 قرش.

كما أنه لا يحق لحاملي الخطوط المجانية بيعها للغير، والتقديم لهه الخطوط عبر الرابط https://tk.te.eg، وللمزيد في البيان التالي.

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