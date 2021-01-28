التليجراف تختار مصر كأفضل الواجهات السياحية التى يمكن السفر إليها

جدة - نرمين السيد - أشادت جريدة التليجراف البريطانية بمصر باعتبارها أفضل الواجهات السياحية التى يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق فى المملكة المتحدة، لافتا إلى أنها من الدول التى حققت انخفاضاً بالغاً فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك فى تقرير نشرته الصحيفة البريطانية ذائعة الصيت، اليوم الأربعاء. وأشار كاتب التقرير إلى تجربة زيارته الفريدة لمصر، حيث تشعر فيها بالدفء والترحاب وبها جميع سبل الراحة، مؤكدا على أن مصر تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل جيد. وأضاف أن مصر بها أماكن أثرية كثيرة وفريدة وغير مزدحمة، وفنادق فاخرة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بشواطئ مشمسة ومياه صافية ومناظر طبيعية خلابة.

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