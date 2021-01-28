بحضور منظمات دولية.. سفارة مصر بفيينا تنظم ندوة حول سد النهضة

جدة - نرمين السيد - نظمت سفارة مصر فى فيينا ندوة بالتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية فى فيينا حول سد النهضة‬⁩ الإثيوبى، لعرض جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل ولتوضيح مخاطر هذا السد على مصر والسودان.





أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على "تويتر"، مشيرا إلى أن الندوة عقدت بحضور ممثلين للمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة فى النمسا ونخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين.

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