المصريين الأحرار: مصر خسرت مباراة الدنمارك وفازت باحترام العالم أجمع

جدة - نرمين السيد - وجه حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، تحية تقدير واعتزاز لكل شباب المنتخب المصرى لكرة اليد على الأداء المشرف والبطولى من أبناء النيل أمام منتخب الدنمارك.





وقال الدكتور عماد البنانى، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالحزب، إن شباب المنتخب الوطنى عبروا عن مصر الجديدة وكانوا على مشارف الفوز وجهودهم حازت إشادة الجميع بدأ من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وغالبية الحكومة وعموم الشعب المصرى.

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة بالحزب، أن شبابنا الأبطال قدموا ملحمة فى مباراة أبهرت الجميع ويستحق الفريق والجهاز الفنى والاتحاد المصرى لكرة اليد كل الشكر والتقدير، مشيراً إلى أن مصر خسرت المباراة وفازت باحترام العالم أجمع، وستواصل على خطوات التقدم وننتظر من المنتخب بقوة حصد ميدالية فى الدورة الأولمبية المنتظرة.

واختتم قائلا:"أننا نوجه باسم الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ولجنة الشباب والرياضة تحية من القلب لما قدموه من أداء رائع، ونتمنى التوفيق والنجاح في بطولات ولقاءات أخرى"، مؤكدا أن الرياضة أحد القوى الناعمة وهى إحدى الأدوات المهمة للعلاقات الخاصة السياسية والاقتصادية وأسهل الطرق لتقريب الاتجاهات.