حياة كريمة : مشروع التطوير يشمل كل القرى المصرية .. والأولوية لـ الصعيد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير برنامج "حياة كريمة" بوزارة التضامن الاجتماعى، إن مشروع تطوير القرى المصرية يشمل جميع القرى فى جميع المحافظات، لافتا إلى أن هناك أولوية لمحافظات الوجه القبلى فى المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى لأنها الأكثر احتياجا.





وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أنه يوجد فى مصر 4584 قرية فى الـ27 محافظة، لافتا إلى أنه تم اختبار عملية التنسيق وإعداد المخططات وتحديد الفجوات. مبادرة حياة كريمة وأوضح خالد عبد الفتاح أن المرحلة الأولى لـ مبادرة حياة كريمة كانت بالقرى الأكثر احتياجا، ولكن جرى التوافق بين الوزارات المعنية على إعطاء الأولوية للمراكز التى ترتفع فيها نسب الفقر والأكثر احتياجا، حيث يتم استهداف المراكز، لتيسير العمل، حيث تم التوافق على 51 مركزا بينهم 32 فى الوجه القبلى.

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