فيديو .. مبروك عطية : اللى يضرب مراته ضرب مبرح لازم يتسجن 12 سنة

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، إن ضرب الرجل لزوجته فى الإسلام يعنى أن يرفع عليها عود سواك، وما هو نحوه، واصفا ما يفعله بعض الرجال تجاه زوجاتهم فى هذه الأيام بأنه "شروع فى قتل".

وتابع مبروك عطية: "الزوج الذى يضرب زوجته بهذه الطريقة هو مجرم، وحياتها معه لا يقرها الإسلام حال تكرار ذلك منه"، مضيفًا: "العقوبة التى يستحقها كل رجل يهين زوجته بالضرب المبرح يجب أن تكون السجن لمدة لا تقل عن 12 سنة، ويجبر على تطليقها بحكم قضائى للضرر".