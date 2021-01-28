فيديو .. استشارى مناعة : عينات المكياج المخصصة للتجربة تنقل كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى المناعة والتغذية العلاجية، إن مستحضرات التجميل المخصصة للتجربة فى المولات من الوارد وبنسبة كبيرة أن تنقل عدوى فيروس كورونا المستجد.





وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن استخدام عينات "المكياج" المخصصة للتجربة ينقل كورونا وفيروسات أخرى، نظرا لأنها تختلط ببعض إفرازات الجسم كاللعاب والعرق لدى السيدة التى قد تكون مصابة بـ كورونا، أو بأى مرض جلدى كالحساسية.

وأوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، أن عدسات العين اللاصقة "اللينسز" مجهولة المصدر تسبب أيضًا أضرارا جسيمة مثل تقرح القرنية، فضلا عن كون العين أحد المناطق التى تَنفُذ منها عدوى "كوفيد 19".