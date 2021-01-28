نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 معلومة عن الدكتورة عبلة الكحلاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الباقيات الصالحات" جمعية خيرية أسستها الدكتورة عبلة الكحلاوي بعد 13 سنة قضتها في المملكة العربية السعودية مع زوجها اللواء ياسين، وهي من أشهر الجمعيات التي تقدم الأعمال الخيرية لتوصيل المياه للقرى الفقيرة، وبناء المساجد، ومساعدة الفقراء، كما ركزت الجمعية على مرضى الزهايمر خاصة وأن الكثير من هذه الحالات لا تجد العلاج.

وتقدم الجمعية المساعدات والقوافل الطبية لقرى ومحافظات مصر، كما أن للجمعية دور كبير في رعاية والاهتمام بملف تطوير العشوائيات، وكذلك تجهيز العرائس ومجمع بالإضافة إلى خدمات مستشفى الباقيات الصالحات.

من هي الدكتورة عبلة الكحلاوي؟

حصلت على ليسانس تخصص دراسات اسلاميه ( فقه مقارن) سنه 1969

حصلت على ماجستير بعنوان ( الشورى قاعدة فى الحكم الاسلامى ) بدرجه امتياز مع مرتبه الشرف الأولى لسنه 1974 دكتوراه بعنوان ( نظام الحكم الاسلامى فى مقارن بالنظام المعاصره للشيوعيه والرأسماليه ) امتياز مع مرتبه الشرف الأولى عام 1979 – 1980

درجه أستاذ مساعد عام 1985

درجه أستاذ مساعد عام 1996 – 1997

دبلوم دراسات فلسطينيه مركز الأهرام عام 1970 بمعهد الدراسات العربيه

الخبرات العملية

عميد كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه بنات جامعه الأزهر فرع بورسعيد.

أستاذ الشريعه الاسلاميه ( كليه الدراسات الاسلاميه) جامعه الأزهر والمشرف

على الدراسات الاسلاميه بكليه طب البنات..سابقا

رئيس قسم الدراسات الاسلاميه بكليه التربيه بمكه.

رئيس النشاط اللامنهجى الخارجيه بوزاره الأوقاف عام 1979 1989.

مسئول العلاقات الخارجيه بوزاره الأوقاف عام 1970- 1973.

محاضره بكليه التربيه بالرياض ( تدريس الاقتصاد الاسلامى) الثقافه الإسلاميه

فقه الكتاب والسنه عام 1974 – 1975

مدرس بكليه الدراسات الاسلاميه والعربيه عام 1975

المؤلفات العلميه:

طبعت الرساله عام 1982 دكتور عبد القادر حاتم وزير الثقافه سابقا.

المرأه بين طهاره الباطن والظاهر دراسه فقهيه مقارنه الطبعه الثالثه.

الحج والعمره وأهم قضايا المرأة دراسه فقهيه مقارنه.

قبس من هدى القرآن الكريم والسنه دراسه فقهيه مقارنه.

حكم عمل المرأة والحدث طبعه اليونسكو.

الخلع دواء من لا دواء له دراسه فقهية مقارنه.

البنوة والدعوة فى القرآن الكريم والسنه دراسه فقهيه مقارنه.

التحريم المتعلق بالدم دراسه فقهيه.

بنوك اللبن وبنوك التقوى دراسة فقهيه.

فاعليه الزكاه فى حمايه الاقتصاد والتنميه دراسه

العلاقات الروحيه بين الزوجين والأحكام المشتركه دراسه

الزواج والطلاق والخلع فى المنظور الاسلامى كتاب بحثى نشر فى مجله البحوث

الجنائيه لعام 1995.

السلام بين الأديان كتاب بحثى نشر وترجم إلى الألمانيه والانجليزيه.

مجموعه قصصيه رقم (1) مسافر بلا طريق.

مجموعه قصصيه رقم (2 ) الهانم زعيمه.

مجموعه قصصيه رقم (3) أمنت بالله تحت الطبع.

" قلبى معك " تم فى الكتاب تجميع كافه المشاكل والحلول التى عرضت على

قناة الرساله، وأيضا: صوم المرأة المسلمه، والسيرة العطرة، ونعمه الكمالات دراسه حول الاعاقه.