فيديو .. أول طبيب مصرى يتلقى تطعيم كورونا : متخافوش من اللقاح

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبد المنعم إبراهيم، أول طبيب مصرى يتلقى التطعيم باللقاح المضاد لـ فيروس كورونا المستجد، إنه لم يعانِ من أى أعراض جانبية جراء تلقيه لقاح كورونا، سوى تقرحات بسيطة فى الفم.





وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذا العَرَض لا يُذكر بالنسبة للقاح تعتمد فكرته على الحقن بالفيروس فى صورته الخاملة، إذا ما قورن بأعراض الإصابة لدى الأشخاص الذين ليس لديهم أجسام مضادة لعدوى "كوفيد 19". وتابع الدكتور عبد المنعم إبراهيم : "حصلت على مناعة تمكننى من أداء عملى خلال الفترة المقبلة، وأنا مطمئن بنسبة كبيرة"، مختتما: "أنصح بأخذ اللقاح وبدون تردد .. وليست هناك أسباب منطقية لدى الذين يرفضون تلقيه".

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