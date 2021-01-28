طقس الخميس .. انخفاض ملحوظ لـ درجات الحرارة ورياح نشطة .. القاهرة 17

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحرى مع نشاط لحركة الرياح، بينما يكون الطقس مائلا للبرودة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء، مع نشاط لحركة الرياح.





وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس مائلاً للبرودة على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ودافئًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

حالة الطقس اليوم

وليلا، أكدت الأرصاد أنه سيسود طقس شديد البرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، يكون باردا على جنوب سيناء، وصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتوقع الخبراء احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من "البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية"، على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة صباحًا قد تكون غزيرة مساءً على مناطق من "السلوم - مطروح – الإسكندرية" على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من "دمياط - بورسعيد - رفح – العريش" على فترات متقطعة، بينما يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء .

وعن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية .. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 17 09

الإسكندرية 16 10

وادى النطرون 16 10

طنطا 17 09

شبين الكوم 17 10

دمنهور 16 10

بلطيم 16 11

مطروح 16 11

السلوم 15 10

سيوة 17 05

بورسعيد 18 11

دمياط 17 11

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 09

الاسماعيلية 17 09

السويس 17 09

العريش 18 10

رفح 17 09

رأس سدر 17 10

نخل 16 03

نويبع 20 15

طابا 20 12

كاترين 15 04

الطور 17 11

شرم الشيخ 22 14



الغردقة 22 12

مرسى علم 22 13

الفيوم 17 08

بنى سويف 17 07

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 19 07

قنا 21 07

الأقصر 22 08

أسوان 23 08

ادفو 23 08

أبوسمبل 23 09

الوادى الجديد 21 03

شلاتين 25 16

حلايب 23 17