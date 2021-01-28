أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح.. حالة الطقس اليوم الخميس 28 يناير 2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تقريرها اليومي حول حالة الطقس اليوم الخميس 28 يناير 2021، ووفق التقرير فسوف تشهد البلاد حالة من عدم الإستقرار في أحوال الطقس وذلك لمدة 48 ساعة يومي الخميس والجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الأمطار على أغلب أنحاء البلاد مع نشاط للرياح، والتي تزيد من شعور المواطنين بالبرودة.

حالة الطقس اليوم الخميس 28 يناير 2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

كما نشرت الهيئة العامة للأرصاد أماكن تساقط الأمطار اليوم الخميس 28 يناير، والتي جاءت وفق ما يلي:

أمطار خفيفة ومتوسطة بالسواحل الشرقية “دمياط وبور سعيد والعريش ورفح”.

أمطار متوسطة صباح الخميس وغزيرة مساءً على السواحل الشمالية الغربية، “الإسكندرية والسلوم ومطروح”

أمطار متوسطة وبنسبة 40% على بعض مناطق الوجه البحري “كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية”.

نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناه وشمال الصعيد

وحول حالة الطقس اليوم الخميس 28 يناير 2021 ودرجات الحرارة المتوقعة فقد جاء على النحو التالي:

طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري ونشاط للرياح.

طقس مائل للبرودة ونشاط للرياح بالسواحل الشمالية.

طقس مائل للدفء ونشاط للرياح بجنوب سيناء.

طقس دافئ على جنوب الصعيد واعتدال حركة الرياح.

وبالنسبة إلى الرطوبة النسبية فقد جاءت كما يلي:

المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 75 40 السواحل الشمالية 80 45 شمال الصعيد 70 30 جنوب الصعيد 40 20

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس فجاءت على النحو التالي:

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المدينة العظمى الصغرى القاهرة 17 9 الإسكندرية 16 10 طنطا 17 9 مطروح 16 11 بني سويف 17 7 المنيا 18 6

وللمزيد من التفاصيل حول الأحوال الجوية و حالة الطقس اليوم الخميس 28 يناير 2021 في تقرير الهيئة العامة للأرصاد أسفل الخبر.

