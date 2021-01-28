أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 28 يناير 2021.

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تُسير شركة مصر للطيران 60 رحلة لنقل 6630 راكبا، حيث تتجه 42 رحلة خارجية إلى كل من لاجوس، المدينة المنورة، أبوچا، الدوحة، أبوظبى، الدمام، باريس، موسكو، أسطنبول، نيويورك، فرانكفورت، ڤيينا، دبى، بغداد، البحرين، عمان، الشارقة، القصيم، مسقط، أديس ابابا، چوهانسبرج، الخرطوم، كما تسير الشركة 13 رحلة داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة و الأقصر و أسوان ومرسى علم، بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوى.

بيروت

تزور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، العاصمة اللبنانية بيروت فى ضوء مساعدات طبية متنوعة وضرورية مُقدمة إلى لبنان، وذلك فى إطار حرص مصر على دعم ومساندة الشعب اللبنانى الشقيق والوقوف إلى جانبه، حيث تصل 3 طائرات مصرية إلى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت، مُحملة بالأدوات والمستلزمات الطبية والحليب المخصص للأطفال إلى جانب أجهزة ومعدات طبية، وتجرى زايد لقاء مع نظيرها اللبنانى الدكتور حمد حسن، يعقبه مؤتمر صحفى مشترك، على أن تتوجه بعد ذلك إلى المركز الطبى الاستشفائى المصرى "المستشفى المصرى فى بيروت" لتفقد سير العمل به والاطلاع على الخدمات الطبية التى يقدمها للمترددين عليه من جميع أنحاء لبنان.

الرباط

يعلن العاهل المغربى الملك محمد السادس الانطلاقة الفعلية لحملة اللقاح ضد فيروس كورونا فى البلاد.

مكة المكرمة

تشهد سماء مكة المكرمة أول تعامد للقمر فى عام 2021 على الكعبة المشرفة، وذلك بالتزامن مع وقوعه فى طور البدر، ويصل القمر لحظة البدر المكتمل بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة السابعة و16 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش، ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر، يتبع ذلك وصول القمر لحظة التعامد عند الساعة التاسعة و43 دقيقة و 34 ثانية مساء بتوقيت جرينتش، وسيكون على ارتفاع 89.57.46 درجة، وقرصه مضاء بالكامل بنسبة 99.9 % وعلى مسافة 381.125 كيلومترا.

القاهرة

يتحدث الكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، فى الصالون الثقافى لـ وزارة الأوقاف، الذى ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان "الإعلام والأمن القومى"، ويشارك فيه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والكاتب الصحفى عمرو الخياط، رئيس تحرير أخبار اليوم، ومحمد نوار، رئيس قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام، والكاتب الصحفى وجدى زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد.