صور .. تعاون بين التعليم العالى والتضامن لإعداد القادة وتوعية الشباب

جدة - نرمين السيد - عُقد اجتماع تنسيقى بين عدد من قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة التضامن الاجتماعى، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لمناقشة سبل التعاون المشتركة بين الثلاث جهات لتقديم برامج متنوعة لإعداد القادة، وتقديم برامج توعوية للشباب لمكافحة الأدمان، وتوعية المقبلين على الزواج لطلبة الجامعات والمعاهد.





حضر الاجتماع الدكتور كريم حسن همام، مدير معهد إعداد القادة ممثلاً لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، ممثلاً لوزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس أمناء، والدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطى، وأحمد عباس، مشرف المشروع الرئاسى "مودة "، بوزارة التضامن الاجتماعى. وناقش الحضور أثناء الاجتماع، سبل التعاون المشتركة لتقديم البرامج المتنوعة لإعداد القادة، وإعداد البرامج التوعوية للشباب لمكافحة الأدمان، بالإضافة إلى توعية المقبلين على الزواج، طبقاً لإستراتيجية وزارة التعليم العالى خلال الفترة المقبلة، ودعمها للأنشطة الطلابية المختلفة والمبادرات المبتكرة. جاء هذا، فى ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى، بإعداد القيادات الشبابية وتمكينهم كى يكونوا قادة قادرين على تحمل المسؤولية.

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