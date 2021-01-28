حدث ليلا.. إصابة 632 بفيروس كورونا..بسمة وهبة تعلن إصابتها بشلل عضلي..القبض على المتهمين باحتجاز يوتيوبر شهير

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 530 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127963 حالة حتى اليوم.
أصيب أكثر من 220 شخصًا بجروح في اشتباكات عنيفة دارت الأربعاء، لليلة الثالثة على التوالي، في مدينة طرابلس اللبنانية بين قوات الأمن ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على القيود الصحية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر فيها البلاد.
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض علي شاب وزوجته اتهمهما يوتيوبر شهير باستدراجه إلى فيلا وتصويره مرتديا قميص نوم حريمي وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.
اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في العاصمة الليبية طرابلس، مساء الخميس، بين جهازين أمنين تابعين لحكومة الوفاق.
قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، الأربعاء، إن تحرياتها الميدانية كشفت تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي لإجراء تحويلات مالية خارج المملكة تزيد قيمتها عن 11.5 مليار ريال.
أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن "أي تأخير من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في رفع الحظر عن طهران، يعني استمرار العداء للشعب الإيراني".
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