حدث ليلا.. إصابة 632 بفيروس كورونا..بسمة وهبة تعلن إصابتها بشلل عضلي..القبض على المتهمين باحتجاز يوتيوبر شهير

يواجه مراهق في الـ17 من عمره اتهامًا بقتل 6 من أفراد عائلته رميًا بالرصاص بمحل إقامة العائلة في مدينة "إنديانابوليس" عاصمة ولاية "إنديانا" الأمريكية، وتشير تقارير وسائل إعلام إلى أنه دخل في نوبة هياج انتهت بارتكابه جريمته الوحشية بعد أن عنفه والده لمغادرته المنزل بدون إذن.

علق الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، على مشروع القانون المقترح من نائبة في مجلس النواب، بحبس الزوج الذي يضرب زوجته، قائلًا: «إنه لا يجوز للزوج ضرب زوجته ضربًا مبرحًا، منوهًا بأن المقصود بالضرب في الدين هو التلويح بالسواك أو قلم رصاص دون أذى أو ألم لها».

اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في العاصمة الليبية طرابلس، مساء الخميس، بين جهازين أمنين تابعين لحكومة الوفاق.