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انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الذهب مباشر اليوم الخميس 28 يناير 2021 ومصير أسعار الذهب خلال الفترة القادمة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ننشر سعر الذهب مباشر اليوم الخميس 28 يناير 2021 في محلات الصاغة، مع إجراء تحديثات يومية مستمرة على مدار الساعة لجميع الأسعار، وذلك استمراراً للخدمات التي يقدمها موقع مصر فايف لمتابعيه الكرام، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لهم وتوفير المعلومة بشكل مباشر.
سعر الذهب مباشر اليوم الخميس 28 يناير 2021
كما أن أسعار الذهب قد تختلف من محل صاغة لآخر ومن محافظة إلى أخرى، وذلك بحسب نوعية الذهب وقيمة المصنعية التي قد تصل إلى 10% من قيمة الجرام، ويتم الإتفاق عليها بين الطرفين، وشهدت الأسعار اليوم حالة من الإستقرار الملحوظ، وذلك تزامناً مع استقرار سعر أوقية الذهب بالبورصة العالمية في لندن.
وحول سعر الذهب مباشر اليوم الخميس 28 يناير 2021 فقد جاء وفق ما يلي:
|الوحدة
|سعر الجرام بالجنيه المصري
|سعر الذهب عيار 24
|من 925 إلى 927
|سعر الذهب عيار 22
|من 848 إلى 850
|سعر الذهب عيار 21
|من 809 إلى 811
|سعر الذهب عيار 18
|من 693 إلى 695
|سعر الذهب عيار 14
|من 539 إلى 541
|سعر الذهب عيار 12
|من 462 إلى 463
|سعر الأوقية
|28,754 إلى 28,825
|سعر الجنيه الذهب
|6,472 إلى 6,488
|سعر كيلو الذهب
|924,571 إلى 926,857
ووفق الرئيس السابق لشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، فإن سعر الذهب يشهد تغيرات على مدار اللحظة، بالصعود أو بالهبوط، وذلك في البورصات العالمية، وهذا ناتج عن حركة البيع والشراء بالنسبة للمستثمرين، هذا بالإضافة إلى أن أسعار الذهب في مصر والعالم تتغير بتغير أسعار الدولار ةالأحداث العالمية والمحلية.
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توقعات أسعار الذهب
كما أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة متوقفة على الأحداث العالمية أو المحلية الجارية، ولكن هناك توقعات بارتفاع الأسعار في ظل احتدام أزمة كورونا، وبدء ظهور الموجة الثالثة لكورونا في بعض الدول مثل اليابان، وتخطي أعداد الإصابات العالمية حتى الآن حاجز الـ100 مليون إصابة.
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