توجيهات الرئيس باستمرار تطوير عمل صندوق تكريم الشهداء .. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "الرئيس يستعرض الموقف الإنشائى لعدد من المشروعات الكبرى"، ذكرت صحيفة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصرى من حيث الكم والنوع، على نحو يضمن جدارة تنفيذ هذا المشروع العملاق.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، واللواء خالد فرحات مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله: إن الاجتماع تناول استعراض الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، فضلاً عن الموقف التنفيذى لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة وفى مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط"، والمحطة المركزية للحافلات، فضلاً عن مستجدات ربط الأحياء السكنية داخل العاصمة الإدارية ببعضها البعض.

وأشار راضى إلى أن الاجتماع تناول سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً الموقف التنفيذى لتوفير المعدات الهندسية اللازمة تمهيداً لإطلاق المرحلة الأولى برفع كفاءة 1500 قرية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، بالإضافة إلى الموقف التنفيذى لمدينة الجلالة، وتطوير المنطقة السياحية بالهرم، فضلاً عن شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

وفى صدر صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "السيسى: تطوير آليات عمل "صندوق تكريم الشهداء" وتنمية موارده"، أن الرئيس السيسى وجه باستمرار تطوير آليات عمل صندوق تكريم الشهداء وتنمية موارده لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من أنشطته، كما وجه الرئيس بقيام الصندوق بدراسة صرف التعويض المادى الواجب صرفه لمرة واحدة للمستفيدين من أعمال صندوق تكريم الشهداء وفقاً لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018.

وذكرت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى اليوم مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالى رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، والسيد أحمد الأشعل المدير التنفيذى للصندوق.

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ونقلت الأهرام عن السفير بسام راضى قوله إن الاجتماع تناول استعراض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء أعمال ونشاط الصندوق خلال العام الماضى 2020، بما فى ذلك الموقف المالى للصندوق، والمزايا والخدمات التى يقدمها لصالح المستحقين بالتنسيق مع جميع جهات الدولة المعنية فى هذا الشأن، إلى جانب جهود تحديث قواعد البيانات وإصدار البطاقات للمخاطبين والمستفيدين من الصندوق بكافة فئاتهم من شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وتحت عنوان "السيسى: العلاقات المصرية النيجيرية نموذج للبناء والتكاتف بين الدول الأفريقية"، ذكرت "الأهرام"، أن الرئيس السيسى أكد تميز العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين، والمكانة التى تتمتع بها نيجيريا على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة غرب أفريقيا على وجه التحديد، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع نيجيريا، والتى تمثل نموذجاً للبناء والتكاتف بين الدول الأفريقية الكبرى لصالح شعوب القارة من خلال الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد فى أفريقيا، بما يساعد على دفع دفة العمل الأفريقى المشترك لتحقيق الطموحات التنموية التى تصبو إليها دول القارة.

وأضافت "الأهرام"، أن تصريحات الرئيس جاءت خلال استقباله أمس الأربعاء السفير جوزيف كيشى، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية نيجيريا، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وكذلك القائم بأعمال السفارة النيجيرية فى القاهرة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى قوله: إن الرئيس السيسى تسلم رسالة خطية من الرئيس النيجيرى "محمد بوهارى" تناولت عدداً من موضوعات التعاون الثنائى بين مصر ونيجيريا، خاصةً فى المجالات الاقتصادية والتجارية وكذلك موضوعات مكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهود تعزيز المشاورات السياسية بين البلدين واستئناف انعقاد اللجنة المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات بشأن التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وكذلك دور مصر فى مساندة جهود نيجيريا فى التنمية من خلال التعاون فى مشروعات البنية الأساسية، خاصةً تشييد الطرق وتوليد الطاقة.

ومحليًا، ذكرت "الأهرام" تحت عنوان "مدبولى: 500 مليار جنيه تكلفة مشروع تطوير القرى"، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن مشروع تطوير القرى المصرية، الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، سيسهم فى تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصرى يسكنون بالريف المصرى، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه.

وذكرت "الأهرام"، أن مدبولى أوضح أن هذا المشروع يسهم فى تنفيذه معظم الوزارات، وهو ما يتطلب التنسيق الدائم والمستمر، مؤكداً فى هذا الصدد أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع فى هذا المشروع المهم، الذى سيحقق نقلة نوعية فى شكل الدولة المصرية، منوهاً إلى أن نحو 60% من الشعب المصرى سيشعر بثمار الإصلاح الاقتصادى، من خلال تنفيذ مثل هذه المشروعات، التى نبذل أقصى جهودنا لكى يتم تنفيذها على أفضل صورة ممكنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عقد أمس الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

وتحت عنوان "توجيه رئاسى بالتوسع فى شبكات النقل الجماعى"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن دكتور مصطفى مدبولى أكد الدولة تخطو خطى متسارعة من أجل النهوض بكافة القطاعات خاصة قطاع النقل، الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اهتماماً خاصاً لتأثيره المباشر على حياة المواطن اليومية، ولما له من دور حيوى فى التخفيف من حدة الازدحام والتلوث.

وأشار مدبولى إلى أن مترو الأنفاق يُعد أحد وسائل المواصلات النظيفة الذى يتم تنفيذ مشروعاته طبقاً لأحدث النظم التكنولوجية، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن من خلاله، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ العديد من مشروعات النقل الجماعى لربط مختلف أنحاء الجمهورية، بما يخدم أهداف التنمية، ويساهم فى تيسير حركة المواطنين.

وأضافت "الأخبار" أن ذلك جاء خلال حضور دكتور مصطفى مدبولى برفقة المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول ماكينة الحفر العميق لمحطة "الكيت كات"، والتى تُعد المحطة الأخيرة بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال حفر الجزء النفقى بين محطتى "الزمالك" و"الكيت كات" بطول 929 متراً.

وتحت عنوان "القوات المسلحة تواصل الإجراءات الوقائية لمجابهة كورونا"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن العناصر التخصصية بالجيش الثانى الميدانى نفذت عمليات التطهير والتعقيم الوقائى للمحافظات، التى تقع فى نطاقه المسئولية حيث شملت الإجراءات تطهير وتعقيم جميع المعديات والكبارى العائمة ومحطات القطار والمنشآت الحيوية والمصالح الحكومية ومواقف النقل الجماعى ودور العبادة بما يكفل المساهمة بشكل فعال لتوفير المناخ الآمن لسلامة المواطنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتى استمراراً للحملة المكثفة التى تقوم بها القوات المسلحة لمساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا ، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للجيوش الميدانية والمناطق العسكرية للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لعدد من المناطق والمرافق الحيوية التى تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين كل فى نطاقه.

وأضافت "الأخبار" أنه تم عقد ندوات فى أماكن مفتوحة روعى فيها اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعى وذلك لتوعية المواطنين بمخاطر انتشار الفيروس، بالإضافة إلى تكريم عدد من أطباء وزارة الصحة والسكان المتميزين فى مكافحة فيروس كورونا تقديراً لتضحياتهم وتفانيهم فى أداء عملهم.

وذكرت أنه تم افتتاح عدد من النقاط، التى يتم خلالها توزيع الماسكات الطبية المجانية على المواطنين وتقديم الخدمات الطبية الأولية كقياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين فى الدم للاطمئنان على صحة المواطنين وحثتهم على البعد عن التزاحم واتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية الفردية، وتوزيع كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بعدد من المناطق التى تشهد كثافة سكانية عالية عبر المنافذ الثابتة وذلك للحد من تكدس المواطنين وتوفير المناخ الصحى الآمن لمجابهة انتشار فيروس كورونا.