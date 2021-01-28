جدة - نرمين السيد - كما يتحدث خلال الصالون الكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب الصحفى عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم، ورئيس قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام محمد نوار، والكاتب الصحفى وجدى زين الدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. صالون ثقافى تحت عنوان الإعلام والأمن القومى بمشاركة وزير الأوقاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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